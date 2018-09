SBT – As Aventuras de Poliana – Marcelo vê Débora tomando remédio para evitar gravidez

Guilherme diz para Mirela que gosta dela apenas como amiga e que não vão poder ficar juntos. Mirela fica irritada. Filipa recupera sua popularidade na escola com o novo grupo, mas diz que para tudo ficar como ela quer precisam fazer algumas brincadeiras com pessoas que ela não gosta. Luca diz para Mirela que viu ela levando um fora de Guilherme e que deveria dar o troco no garoto com sua ajuda.



O Comitê do Laço Azul realiza uma palestra com a psicóloga Dra. Suzy Camacho (participação especial da profissional) para falar sobre os perigos da mentira e como os pais devem lidar com as mentiras das crianças e os limites perigosos dessa atitude. Afonso entra na escola para cantar e se declarar para Luísa. Marcelo flagra Débora tomando o remédio para evitar a gravidez. Luca pede para Mirela gravar um vídeo em que ele provoca uma briga com Guilherme.



