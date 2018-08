SBT – As Aventuras de Poliana – Mirela e Nanci encontram Dona Branca desmaiada

Mirela tenta beijar Guilherme na cena que inventou. Nadine vão até a padaria após o expediente com Joana e Sérgio. O casal precisa manter o segredo do relacionamento e Joana se irrita ao perceber que Nadine está dando em cima de Sérgio. Mirela consegue dar um selinho em Guilherme. O rapaz se nega a regravar a cena e ao dizer que quer falar com Mirela, ela chora ao achar que para ele é terrível ficar próximo dela. Raquel pede para falar com Vini. Raquel tenta falar com Vini, mas desiste ao saber dos problemas da comunidade aonde ele trabalha. Mirela e Nanci chegam em casa e encontram Dona Branca desmaiada.



Yasmin volta tarde da escola e Claudia questiona a filha sobre gastar 5 mil reais com o aluguel de uma diária de uma casa. Marcelo encontra Luísa por acaso em uma praça durante a noite, mesmo local que começaram a namorar na juventude. Claudia tenta fazer a filha entender a gravidade do que fez e deixa Yasmin de castigo. No hospital, Dona Branca acorda e está bem. João vê o desenho que Hugo e Éric fizeram de Luigi na sala de aula para ridicularizar o menino, mas João vê tudo. Iuri descobre que Sophie usa uma aliança com um código para entrar em um lugar misterioso. Claudia leva a filha até a escola e força Yasmin contar a verdade para Filipa sobre estar morando em uma casa mais simples. Sophie vê Débora tomar remédio para evitar a estação, mas promete para Débora guardar segredo.