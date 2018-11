SBT – As Aventuras de Poliana – O professor Marcelo encontra a mãe de João

Ao ir até o quarto de Poliana, João muda sua foto no mural de lugar. Filipa (Bela Fernandes) conta para Ruth que Salvador está fazendo o mapa nasal dos alunos. Débora telefona para Marcelo e avisa que João fugiu do Conselho Tutelar. Sophie (Gabriela Petry) ouve. Afonso (Victor Pecoraro)dá carona para Poliana até sua casa. Luísa conta a Poliana que Marcelo já está perto de encontrar a mãe de João. Ruth briga com Salvador por estar fazendo o mapa nasal das alunas. Branca (Lílian Blanc) vai à escola com Mirela para falar com Salvador. O professor Marcelo encontra a mãe de João. Poliana sente um cheiro estranho no seu quarto e vê que a peça de João mudou de lugar. Josefa (Luciana Vidal), mãe de João conversa com Marcelo sobre o menino.



O professor conta que João está bem, mas foi levado pelo Juizado de Menores e vai precisar da ajuda de Josefa para tirá-lo de lá. Poliana questiona Nanci se foi ela que mudou a peça de João de lugar. Ruth proíbe Salvador de fazer mapas nasais. Marcelo chama Josefa para ir para São Paulo ajudar João. Branca briga com Mirela e diz que ela vai ter que arrumar dinheiro para pagar a fatura do cartão de crédito. Marcelo avisa para Poliana e Luísa que encontrou a mãe de João, mas que ela não quer ir para São Paulo. Ao escutar a conversa, João fica triste. Mirela pede emprego a Durval. Poliana fala para o Sr. Pendleton que Marcelo vai tentar trazer a mãe de João. João fala para Antonio que ouviu a conversa de Poliana e Luísa com Marcelo.



Luísa leva Poliana a escola e pergunta porque ela contou para Marcelo que João sumiu. Kessya (Duda Pimenta) e Filipa travam um desafio de balé na sala de aula. Débora chega, chama Kessya para conversar e diz que dificilmente ela se tornará uma bailarina clássica. Branca, Arlete (Letícia Tomazella) e Verônica (Mylla Christie) planejam fazer um evento no mesmo dia do bingo do Comitê do Laço Azul.



Sr. Pendleton diz a Sérgio que Otto ficou decepcionado com a apresentação. Filipa procura Yasmin (Bia Lanutti) para voltar a ser sua amiga. Kessya teme perder a bolsa de estudos se Débora reclamar dela. Ruth e Glória descobrem que o Comitê do Laço Pink vai fazer um evento no mesmo dia do bingo.



Os resumos dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora. OFuxico se isenta de culpa no caso de alterações.