SBT – As Aventuras de Poliana – Os capangas tramam contra João

Waldisney diz para Sérgio e Joana que não vai fazer nada contra eles e pede desculpas por ter dado encima de Joana. Felipa fica brava com Yasmin, porque Gabriel e Benício jogaram a experiência de meleca nela. Felipa diz que foi péssima ideia ter ido à casa de Yasmin. Sergio diz p Joana que ainda não e a hora de contar tudo p Mario e Luigi. Luisa se irrita porque está trancada no escritório. Nanci diz a Poliana, João, Lorena e Raquel que não dá para segurar Luísa no escritório por muito tempo. João fala para Poliana que vai ser estranho encontrar Durval depois do que aconteceu.



Debora conversa com Sofia . e diz a situação com Marcelo está corroendo ela por dentro. Nervoso, Jeferson diz para Gleyce e Kessya que elas não deveriam ter aceitado as coisas de Felipa, que Verônica deu. Raquel diz que não consegue falar com Durval e Poliana diz que foi sorte encontrar as fantasias que precisava. Raquel pergunta se eles pegaram as fantasias na escola e Lorena diz que pegaram emprestado e vão devolver. Afonso vai pedir conselho a Durval sobre Luisa. Joana pergunta para Sérgio o que ele achou da visita de Waldisney. Durval chega à casa de Luisa e Poliana apresenta a peça de teatro Os Três Mosqueteiros. Os capangas tramam contra João.



Durval e Luisa se surpreendem com a apresentação da peça e lembram de quando eles apresentaram a mesma peça para seus pais. Durval pede desculpas a João e diz que se enganou em relação a ele. Sérgio e Joana perguntam para Mario, porque ele faltou na aula. Poliana vai visitar Sr. Pendleton e fala sobre Luísa e Durval. Vinícius e Jeferson seguem Waldisney até a 0110. Marcelo conversa com Glória e ela diz que ele tem que lutar por Luísa.



Vinícius e Jeferson perguntam a Sérgio sobre Waldisney. Mirela vai se oferecer para ajudar Gabi no grêmio. Sérgio e Joana temem perder o emprego. Waldisney diz para Sérgio que vai precisar de um favor. Otto avisa a Roger que ele terá, porque a dele ficará com o Sr. Pendleton e ele terá outra sala e ira ficar nas baias. Glória fala para Luísa que Marcelo deu um tempo no relacionamento com Débora. Ruth chama Marcelo na diretoria.