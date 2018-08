SBT – As Aventuras de Poliana – Otto avisa ainda que Roger deve recontratar Claudia

Mirela diz para Raquel que se um dia ela ficar com Guilherme gostaria de saber por serem amigas. Luigi diz para Yasmin que podem colocar câmeras escondidas em suas casas para descobrirem como Mário, Gael e Benício somem sem eles verem. Nadine mostra o áudio que conseguiu fazer para Roger e afirma que acha que Joana e Sérgio tem um caso. Claudia pede empréstimo financeiro para a amiga Luísa.



Roger fala com Otto e diz que precisa mandar dois funcionários embora por um adultério. Otto diz que falar sobre o jantar não quer dizer nada e que gravar os funcionários sem autorização é crime. Otto, que na verdade é Sr. Pendleton, avisa ainda que Roger deve recontratar Claudia para dar uma segunda chance para ela. Débora fica irritada ao ver que Poliana mudou a coreografia e decide expulsar ela da sala de aula.



Ruth anuncia que Arlete é a mais nova participante do Comitê do Laço Azul. Verônica fica arrasada por não conseguir realizar o seu sonho. João faz uma música com mesmo nome da amiga, Poliana. A menina se emociona ao escutar. Enquanto isso, Sophia faz anotações de cifras na música escrita por João, deixada por ele na sala de música sem que ninguém visse.