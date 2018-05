SBT – As Aventuras de Poliana – Poliana consegue levar Dona Branca para passear na praça

Poliana intervém na reunião e tenta convencer todas a ajudarem quem está próximo e não apenas ONG’s internacionais, mas Luísa diz que não adianta. Marcelo tenta fazer um jantar para Débora, mas a mulher não é muito carinhosa com a atitude do companheiro. Jeferson dá uma chance para João ajudá-lo nas entregas, mas alerta o menino para não comer os doces.



Nanci esquece o celular em casa. Poliana atende e é Dona Branca. A senhora diz que está morrendo e a neta some. Poliana fica preocupada e vai correndo na casa de Branca achando ser algo sério. Luísa recebe um quadro errado que havia encomendado na galeria. Marcelo vai na galeria conversar com a mãe. Raquel e Mirela dançam em casa. João consegue comprar uma bicicleta, embora nunca tenha andado em uma antes. Poliana chega na casa de Dona Branca preocupada.



As duas conversam e Poliana consegue levar Dona Branca para passear na praça. Luísa chega na galeria e conversa com Cláudia. A mulher protege a amiga que trabalha ali e não entende nada de arte. Gleyce descobre que a bolsa para Kessya não é total e fica preocupada com o valor que não tem, mas mesmo assim faz a matrícula. Sérgio diz para Waldisney parar de dar presentes para Joana e que esse é um pedido dela.



Waldisney conta que não vai desistir de Joana. Jeferson vê a bicicleta de Guilherme com João, acusa o garoto de roubo e o expulsa dali, mesmo o menino explicando que comprou no bazar da igreja. Chega o primeiro dia de aula na Ruth Goulart.