SBT – As Aventuras de Poliana – Poliana cria uma situação para que Luísa se maquie

As mulheres ficam paradas para apreciar a beleza de Afonso (Victor Pecoraro), dono da casa de carne. João promete para Luísa que irá ajudar Antônio a limpar a casa. Filipa descobre que Claudia trabalha na galeria de arte de Glória e decide questionar o motivo de Yasmin ter escondido. Mário, Benício e Gael decidem mexer no lixo de Sr. Pendleton com objetivo de descobrir mais sobre ele. Com ciúme de Nanci, Waldisney diz que a mulher é sua namorada. Poliana vai para casa de carona com o professor Marcelo. João leva Feijão para a nova “casa” deles, que é um lugar escondido na escola com instrumentos musicais dentro da escola.



Poliana cria uma situação para que Luísa faça maquiagem nela mesma e também a ensine. Luísa sorri e Poliana já fica contente. Filipa questiona Yasmin o motivo de esconder que a mãe trabalha com Glória. Luísa diz para Poliana que fazia tempo que não se via assim, maquiada. A companhia toca e Luísa vai com Poliana atender. A visita é Marcelo, que leva a lancheira de Poliana. O homem fica encantado com a beleza de Luísa. A mulher também fica balançada e saí da sala. Marcelo vai embora, mas fica com vontade de voltar para dizer algo. Luísa tira a maquiagem. Poliana encontra a flor em sua cama, mas não sabe quem deixou a planta ali. A garota acha que é Antônio, mas o homem conta que acha que deve ter sido João.



Luísa vê em seu computador um vídeo antigo de quando ela e Marcelo eram namorados na juventude. Débora fica irritada ao saber que Marcelo esteve na casa da ex-namorada. Luísa percebe que o quarto de Poliana está com forte humidade. Gleyce pergunta para Ciro aonde foi parar o dinheiro que estava guardado para pagar a escola da Kessya. O homem responde que usou a quantia para pagar algumas contas. Lindomar escuta barulhos no colégio quando não há mais ninguém e teme serem fantasmas. Antônio cai da escada. João canta e toca violão na porta do colégio e anima a alguns dos alunos. Poliana aparece, agradece ao amigo pela flor e convida ele para conhecer o interior da escola Ruth Goulart.