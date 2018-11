SBT – As Aventuras de Poliana – Poliana descobre que Marcelo e Luísa já foram namorados

Débora questiona com Ruth a entrada de João na escola. Helô chama os professores para a prova prática com João. Luca Tuber conversa com Raquel e Guilherme fica com ciúmes.



Poliana descobre que Marcelo e Luísa já foram namorados no passado. João faz a prova teórica. Josefa fala para João que eles vão voltar para o Ceará. João não quer voltar para o Ceará.