SBT – As Aventuras de Poliana – Poliana faz uma oração pedindo para Deus ajudar João

Afonso sugere para Luísa e Poliana procurar João pelo bairro. Branca flagra Mirela fazendo uma compra com seu cartão pela internet. Waldisney pede para Jeferson dar mais algumas aulas para ele. Afonso sai com Poliana pelo bairro a procura de João. Sr. Pendleton pede para Sara ficar de olho no mural de Poliana. Glória dita as regras da casa e Verônica não gosta. Mirela pede para Luca Tuber ajudá-la a divulgar seu canal. Raquel diz a Vinícius que vai conversar com Guilherme. Poliana faz uma oração pedindo para Deus ajudar João.



Antonio encontra João no quarto do jardim.Raquel vai à casa de Guilherme. Iuri vê Sophie saindo de uma reunião. Roger humilha Raquel e Filipa ainda conta pra ela que viu Guilherme beijando Brenda. João conta para Antonio que fugiu porque não aguentava ficar longe de Poliana e pede para que ele não conte que o encontrou.



Durval vê Raquel chorando. Marcelo liga para Luísa, mas ela não conta que João fugiu. Sérgio se prepara para uma reunião com Otto. Roger não deixa Glória ir a reunião do Comitê do Laço Azul. Em Quixadá, no Ceará, Marcelo consegue uma pista de como encontrar os pais de João.



