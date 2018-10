SBT – As Aventuras de Poliana – Poliana mostra para João o mural do contente

Ciro leva o computador de Verônica para Jeferson concertar. Raquel avisa Guilherme, pois pode ter alguma foto no computador e descobrir que ele é filho de Verônica. Antonio comenta com Nancy que tem as cartas de Alice, que Luísa não leu. Poliana monta o mural do contente que ganhou do Sr. Pendleton. Ele acompanha do seu tablet como Poliana distribui as peças no mural, assim poderá entendê-la melhor quando atinge seus objetivos. Antonio entrega para Luísa as cartas que guardou de Alice. Guilherme tenta excluir as fotos dele do computador de Verônica. Luísa lê as cartas de Alice e se emociona.



Verônica pergunta para Gleyce como está Vida e dá uma foto para Gleyce mostrar para Vida. Gleyce conta para Verônica que Arlete foi expulsa do Comitê do Laço Azul. Arlete conta para Lindomar que foi acusada de roubo. Joana, Sérgio, Mário e Luigi celebram o fim das mentiras. Luísa entrega para Marcelo a carta do dia em que Poliana conheceu João. Poliana mostra para João o mural do contente. Marcelo convida Luísa para ir com ele para o Ceará. Fernanda diz para Durval que já vai voltar para a Europa.



Roger fica bravo porque Verônica deu o computador para Jeferson arrumar. Marcelo conversa com Iuri e diz que vai falar com Ruth e pedir liberação para ir ao Ceará. Salvador conta para Débora que ouviu Marcelo falar de Luísa para Iuri. Helô chama Mirela até sua sala por desobedecer as regras da escola. Jeferson vai à casa de Verônica entregar o computador. Kessya fala para Filipa que sabe que ela quis prejudicar os pais de Luigi e diz que Yasmim que contou. Joana e Sérgio chegam juntos a 0110 e são aplaudidos pelos funcionários.