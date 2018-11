SBT – As Aventuras de Poliana – Poliana pede para Luísa fazer um jantar para Durval

Raquel, Poliana, João e Durval pedem para Lorena abrir a porta do quarto e devolver Feijão. Roger tenta convencer o Sr. Pendleton a contratar mais uma pessoa para trabalhar na criação de jogos com Sérgio. Débora liga para os capangas de Rato falsificarem um laudo médico. Waldisney pede para Jeferson acessar os dados bancários da 0110. Sr. Pen comenta com Sara que Roger quer complicar a vida de Sérgio dentro da 0110. Roger fala para Nadine que irá promovê-la para trabalhar com Sérgio na criação dos jogos.



Poliana convence Lorena a abrir a porta. Marcelo conta para Luísa que terminou com Débora. Poliana segura Feijão e vai solta-lo para ele escolher com quem vai ficar com João ou Lorena. Poliana sugere fazer um jantar na casa de Luísa para todos conhecerem a mãe do João. Nanci conversa com Antonio sobre as cobranças que estão chegando para Luísa. Poliana pede para Luísa fazer um jantar para Durval e as filhas conhecerem Josefa. Luísa aceita.



João pede para Josefa fazer comida nordestina para o jantar. Vinícius comenta com Raquel e Mirela que Jeferson está estranho. Mirela vê a matéria do Comitê do Laço Azul que saiu na revista. Roger mostra a matéria para Glória que se surpreende ao ver Branca. Mirela tenta convencer Branca a ajudá-la ficar famosa. Débora se encontra com o capanga na comunidade.