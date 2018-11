SBT – As Aventuras de Poliana – Poliana procura Lorena

Débora liga para o Conselho Tutelar ir buscar João. Éric ensaia sapateado e quase é surpreendido por Lindomar e Gleyce. Escondido Éric escuta Lindomar e Gleyce falar de João. Débora avisa para Ruth que Glória está internada e mostra a página do Comitê do Laço Pink nas redes sociais. Afonso pede uma nova chance para Luísa. Éric chama Hugo para ir ver onde João morava na escola. Poliana procura Lorena.



Benício, Gael e Mário pedem para Poliana ajudá-los nas missões do aplicativo do Sr. Pendleton. Branca descobre denúncia sobre o Comitê do Laço Pink. Afonso pede para que Marcelo se afaste de Luísa. Lorena desabafa com Poliana sobre ter ouvido sua mãe dizer que Durval gostaria de ser pai de um menino. Branca, Verônica, Gleyce e Arlete pensam em uma estratégia para limpar a imagem do Comitê do Laço Pink. Branca, Verônica, Arlete e Gleyce pedem para João gravar outro vídeo.



Roger fica furioso ao saber que Verônica está envolvida no Comitê do Laço Pink. Durante a aula, Marcelo repara a ausência de Éric e Hugo. Jeferson conta para Vinícius que vai sair com Brenda. Sophie pede desculpas para Iuri. João flagra Éric e Hugo destruindo tudo na casa de máquina. Eles fogem e João tenta alcançá-los. João conta para Marcelo que Hugo e Éric destruíram os bonecos dos pais dele que ele construiu.