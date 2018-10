SBT – As Aventuras de Poliana – Poliana se preocupa com Luísa

Éric e Hugo querem descobrir quem é o garoto que entregou o saquinho a Felipa. Guilherme comenta com Brenda que que Roger não sabe que ele namora Raquel. Luca Tuber convida Mirela para participar de um vídeo no canal dele. Luísa se sente infeliz porque Poliana foi morar na casa de Durval. Poliana se preocupa com Luísa. Marcelo leva João para falar com Ruth. Débora insiste em chamar atenção de Marcelo e o convida para tirar umas fotos da aula de dança.



Ruth procura João e o encontra indo para sala de máquina. Débora trata suas alunas bem e elas estranham. Nancy pensa em uma forma de trazer Poliana de volta para a casa de Luísa. Ruth descobre que João estava morando na escola. Poliana visita Sr. Pendleton e conta sobre o ocorrido entre ela e Luísa. Luigi pergunta porque Sérgio e Joana mentiram para eles.



Mirela leva Gabi para sua casa e a apresenta a dona Branca. Gabi comenta que acha Vinicius uma graça e Mirela discorda. Verônica sofre por ter que se separar da sua cachorrinha vida. Poliana ajuda Durval na padaria. Nancy envia um vídeo de Luísa para Poliana.