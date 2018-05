SBT – As Aventuras de Poliana – Poliana tem sua primeira aula de dança

Antônio leva João até a casa de Luísa. Mirela dança em seu quarto, mas é interrompida por Dona Branca. Ciro chega em casa e Gleyce cobra que o homem seja mais presente em casa. Na escola, Éric e Hugo avisam todos que Luigi é o eleito do ano para ser perseguido por eles. Poliana tem sua primeira aula de dança e comenta com Débora que acha que se Luísa reencontrar seu amor do passado possa ficar mais feliz. Débora induz Poliana a achar que Sr. Pendleton seja esse amor do passado de Luísa.



Mirela tem dificuldade com a aula de dança. Éric e Hugo decidem chamar Luigi de “Conde Frácula”, devido o garoto passar protetor solar no rosto por ter pele sensível. Poliana diz para Nanci que quer tentar marcar um encontro entre Luísa e Sr. Pendleton.



Lorena pede desculpa para Mário por ter dado uma bolada no garoto, mas os gêmeos aparecem e interrompem tudo. Antônio decide levar João até o hospital, mas o garoto foge do carro com medo de descobrirem que ele está sozinho na cidade. O menino foge dos encrenqueiros da comunidade.