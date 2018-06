SBT – As Aventuras de Poliana – Poliana tenta sair pela janela, mas acaba presa

Débora pergunta para Luísa se ela ainda gosta de Marcelo, mas a mulher revela que não. Lindomar conta para a diretora que viu dois fantasmas no colégio. Filipa fala com o pai e pede para ele castigar Guilherme. Poliana e João ficam trancados no colégio. Ciro repõem o dinheiro que usou da mensalidade da filha, mas não conta para a esposa que pegou o dinheiro com Lindomar.



Poliana tenta sair pela janela, mas acaba presa. João aciona o alarme de incêndio. A chave da caixa cai no chão e ninguém vê. Ruth aparece. Luísa vai até a escola, chama atenção de Poliana e manda ela esquecer a história da chave. Mais tarde, Poliana imagina que está na peça do quartinho mofado. Durval manda Raquel tirar o batom para poder ficar no show de samba.



Guilherme sai escondido de casa para se apresentar com os amigos e é acobertado pela mãe. Luísa surpreende e chega ao jantar com Joana e Claudia. Roger descobre que Guilherme não está em casa. Poliana acorda com coceira e percebe que Luísa não está em casa. A menina se junta com João e Antônio. Débora e Marcelo chegam na padaria para ver o show de Guilherme. Roger chega no local e grita perguntando aonde está o filho, que se esconde.