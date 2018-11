SBT – As Aventuras de Poliana – Roger leva Glória para ficar em sua casa

Afonso vai a padaria falar sobre Luísa com Durval. João conta para Marcelo e Poliana que foi usado por Branca para promover o Comitê do Laço Pink. Poliana leva João para ser ajudado pelo aplicativo do Sr. Pendleton. Sérgio se recusa ver um filme com Joana e Luigi. Mário, Benício e Gael conseguem passar de fase no aplicativo ajudando João. Guilherme e Raquel se encontram com Jeferson e Brenda. Afonso pede sugestão de presente para Ciro. Branca assiste ao vídeo e diz que Mirela fez papel de ridícula.



João grava novo vídeo para o Comitê do Laço Pink. Brenda se recusa a beijar Jeferson e diz que são somente amigos. Afonso leva a cachorrinha Vida de presente para Luísa. Débora descobre que Branca faz parte do Comitê do Laço Pink. João diz a Marcelo que tem algo pra contar sobre Débora, mas é interrompido com a chegada da representante do Conselho Tutelar. Luísa não aceita o presente de Afonso, mas Poliana tenta convencê-la a ficar com Vida. João não quer ir para o Conselho Tutelar.



Raquel discute com Guilherme por causa de Brenda. Marcelo quer saber como souberam que João estava com ele e a representante do Conselho Tutelar diz que recebeu uma denúncia anônima. Brenda pede para que Guilherme a acompanhe até sua casa. Poliana abraça João e chora ao saber que ele está sendo levado pelo Conselho Tutelar. Guilherme encontra Vida na rua. Ele leva a cachorrinha para Verônica, mas ela diz que tem que ficar longe de Vida.



Luísa conta para Nancy e Antonio que João foi levado pelo Conselho Tutelar até encontrarem seus pais, e se não encontrarem João será levado para um Orfanato. Gleyce pergunta para Ciro o que ele fez com Vida e ele diz que a vendeu. Roger leva Glória para ficar em sua casa.