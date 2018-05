SBT – As Aventuras de Poliana – Ruth chama Verônica para assinar uma advertência

Lindomar aparece e ajuda João ao afirmar que conhece o garoto e que os rapazes não podem mexer com ele. Lindomar leva João até sua casa, pois o menino está passando mal. Luigi tenta várias alternativas para que Éric e Hugo parem de pegar em seu pé.



Mirela tenta ajudar Guilherme com as tarefas, mas percebe que não conseguirá ajudar o garoto por também estar com dificuldade. Lorena tenta fazer o trabalho com Mário e os gêmeos, mas Benício não concorda, mesmo assim, o grupo é formado.



Ruth chama Verônica para assinar uma advertência pela grosseria de Guilherme com o professor Salvador. João descobre uma passagem para uma sala abandonada da escola e decide fazer do local seu lugar seguro para morar. Luísa e Sr. Pendleton se cruzam na rua.