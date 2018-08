SBT – As Aventuras de Poliana – Ruth percebe que invadiram sua sala

Começa as apresentações do trabalho sobre diferentes estilos e culturas feito pelos grupos de alunos da escola. O filme de Luigi é exibido, com o beijo de Mirela e Guilherme. Raquel fica enciumada e Luca diz para a menina que pensou que Guilherme fosse namorado dela, mas pelo jeito está beijando todo mundo. Mirela vê Guilherme e Raquel discutindo. Brenda aparece e diz para Mirela desencanar de Guilherme, pois ele gosta mesmo de Raquel. João diz para Poliana, Luigi e Kessya que não sabe se possui ou não parentes, pois seus pais nunca contaram nada.



A luz da escola acaba e um uma pessoa misteriosa e disfarçada entra na sala de Ruth para mexer no computador. Estão no local João, Poliana, Kessya e Luigi. Os quatro ficam com medo da pessoa misteriosa. Raquel assiste ao vídeo do Luca Tuber, aonde ele faz uma lista “Top 3” das meninas mais bonitas de sua sala. Para ele Brenda, Gabi e Raquel são as garotas mais atraentes da turma, com destaque maior para a última. Ruth percebe que invadiram sua sala e conversa com Gleyce e Lindomar. Guilherme e Luca discutem na escola no dia seguinte.



