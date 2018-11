SBT – As Aventuras de Poliana – Sophie conversa com Débora sobre o clude dos abandonados

Durval conversa com Luísa sobre os negócios da família. Verônica dá uma pulseira para Guilherme presentear Raquel. Josefa dá banho em feijão. Poliana pede para Ruth deixar João estudar na escola. Guilherme tenta novamente conversar com Raquel. Sérgio descobre que Nadine também vai criar jogos. Hugo e Leticia se disfarçam de fantasmas.



Kessya conta para os alunos que Eric dança sapateado escondido. Sérgio vai conversar com Roger. Hugo e Letícia levam advertência. Éric conversa com Helô sobre as aulas de sapateado. Luca Tuber convida Raquel para sair.



Sophie conversa com Débora sobre o clude dos abandonados. João pede para Durval arrumar um trabalho para Josefa. Marcelo pergunta para Glória se o comitê do Laço Azul pode ajudar João a entrar na escola.



