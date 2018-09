SBT – As Aventuras de Poliana – Sophie dá uma aula de música para João sem que ninguém saiba

Sr. Pendleton vai na mansão de Poliana de surpresa e conversa com Luísa no escritório. Poliana fica curiosa para saber sobre o que eles conversam. Mirela e Raquel vão até a comunidade atrás de Guilherme e Vini para tentar encontrar Jeferson. Luísa tenta mentir sobre Poliana, mas Sr. Pendleton afirma que já sabe que ela é filha de Alice. Arlete e Gleyce discutem por Verônica ter contratado a mãe de Kessya. Jeferson esbarra com Waldisney e fala sobre Rato. Luísa diz que não quer que Sr. Pendleton se aproxime dele, mas o homem explica que Poliana lembra Stela.



Sr. Pendleton diz que a família de Luísa tem uma dívida com ele e que ela não pode impedir que Poliana converse com ele, pois não fará mal para a menina. Jeferson revela para os amigos que o susto que tomou não passou de um dos capangas disfarçado como Rato, o chefão do crime local. Poliana entrega o sapato de dança para Éric e diz que ele não deveria esconder seu talento de dançar.



Sophie dá uma aula de música para João sem que ninguém saiba. As crianças pensam em uma maneira de ajudar o pai de Lorena com a ajuda do professor Marcelo. Filipa tenta selecionar pessoas para fazerem parte do grupo dela na escola. As gêmeas Mavi e Malu são escolhidas por Filipa e Letícia. Brenda diz como Mirela deve fazer para conquistar Guilherme.