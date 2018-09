SBT – As Aventuras de Poliana – Sophie toca piano com João

Arlete e Verônica se estranham ao se encontrarem na padaria. Começa a reunião na O11O. João tenta ensinar Poliana a ficar mais afinada no canto. Éric vai escondido até a sala de dança e veste seus calçados de sapateado para dançar sem ser visto. João e Poliana veem o menino ensaiar. Éric pede para que os dois não contem nada para ninguém. Roger chega na diretoria, não deixa Ruth falar e ofende Guilherme. Luigi descobre que Éric e Hugo mentiram sobre Yasmin.



Gleyce vai com Kessya até a casa de Verônica para entrevista de emprego. Verônica manda a filha ir com Kessya para o quarto. Durante a conversa, Verônica diz que se ela aceitar participar do Comitê do Laço Pinky receberia mais do que pela limpeza. Sr. Pendleton recebe uma carta de Poliana dizendo que não pode mais visitá-lo por uma ordem de Luísa. Roger decide que Guilherme vai trabalhar na galeria de arte de Glória para ocupar a mente.



Sophie consegue encontrar João e diz que ele é talentoso. Raquel recebe um presente, mas deixa o cartão cair no chão por acidente sem antes ler. O presente foi enviado por Vini, mas a garota pensa ser de Guilherme. Nanci está decidida a emagrecer por achar que Waldisney está de olho em Nadine. Luigi pede desculpa para Yasmin. Sophie toca piano com João. A professora de música diz que acredita que se conseguir falar com os pais dele conseguiria uma bolsa de estudos na escola.