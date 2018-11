SBT – As Aventuras de Poliana – Sr. Pendleton ajuda Poliana a procurar João

Triste com Guilherme, Raquel procura Mirela para conversar. Poliana pede ajuda ao Sr. Pendleton para encontrar João. Guilherme tenta ligar para Raquel, mas ela não atende. Brenda beija Guilherme e Filipa vê. Roger descobre que as imagens das câmeras de segurança foram apagadas. Sr. Pendleton ajuda Poliana a procurar João redirecionando o aplicativo de Mário, Benício e Gael. Iuri convida Sophie para sair. Nadine pergunta para Roger se ele vai comunicar Otto sobre a invasão no computador da 0110.



Mirela tenta gravar um vídeo sozinha para o seu canal. Antonio faz uma visita para Branca. Afonso encontra com Ciro passeando com Vida no parque. Poliana vai à casa de máquinas a procura de João. Benicio, Gael e Mário vão a padaria com Feijão e Lorena o reconhece. Lorena conta aos meninos que João está desaparecido. Luigi avisa Luísa que encontraram Poliana na escola. Verônica aconselha Arlete a fazer o mapa nasal.



Afonso vai à casa de Luísa e leva um presente para Poliana. Luísa diz a Afonso que não tem interesse em se relacionar com ele. Claudia, Benício, Mário e Gael pedem para Durval deixar Lorena cuidar de Feijão. Claudia vai falar com Raquel a pedido de Durval.