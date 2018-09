SBT – As Aventuras de Poliana – Sr. Pendleton presenteia Poliana com uma marionete dela

Sr. Pendleton vê Roger maltratando Claudia na empresa e diz que ele deve tratar todos os funcionários iguais, com respeito. Poliana chama João e o mascote Feijão para acompanhar ela, Lorena, Yasmin e Luigi na casa de Marcelo. Mirela diz para Dona Branca que não sabe mais o que fazer para conquistar Guilherme. Dona Branca fala para Mirela levar Guilherme para jantar lá.



Waldisney diz que Roger deveria tomar cuidado com Claudia, pois ela pode ter algum tipo de aproximação com Otto ou Sr. Pendleton. Nadine segue Sérgio. Luísa conta para Durval sobre a visita de Sr. Pendleton. Marcelo explica para Débora que as crianças só querem ajudar Durval a conseguir mais clientes na padaria. Guilherme apresenta Raquel para Glória. Poliana derruba a bolsa de Débora e ao pegar é acusada pela professora de mexer em suas coisas.



Em seguida, ao falar com Marcelo, Poliana diz que viu remédios na bolsa de Débora. Mirela e Raquel discutem por Guilherme. Roger pede desculpa para Claudia de maneira forçada e a chama para jantar em sua casa para quem sabe Filipa e Yasmin fazerem as pazes. Sr. Pendleton presenteia Poliana com uma marionete dela.