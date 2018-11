SBT – As Aventuras de Poliana – Waldisney aborda Jeferson na rua e revela que ele é o Rato

Waldisney (Pedro Lemos) encontra com seus capangas. Mirela avisa para Jeferson e Vinícius que está cansada de trabalhar. Para chamar a atenção de Raquel, Guilherme vai cantar na padaria. Durval chama Raquel para ir falar com Guilherme. Poliana fala para Nanci que Luísa ficou brava por ela não ter contado que João apareceu. Raquel conversa com Guilherme e conta que esteve na casa dele e foi humilhada por Roger. Poliana pede desculpa a Luísa por não ter avisado que João esteve na sua casa. Nanci pede para Luísa preparar uma festa para comemorar o aniversário de Poliana. Ciro dá bronca em Jeferson por ter pichado o carro de Débora.



Waldisney aborda Jeferson na rua e revela que ele é o Rato. Guilherme tira satisfação com Roger por ele ter humilhado Raquel e o menino é expulso de casa. Waldisney ameaça a família de Jeferson caso ele não faça um serviço sujo para ele. Verônica tenta convencer Roger a não colocar Guilherme pra fora de casa. Nanci e Poliana pensam nos preparativos para a festa. Luísa liga para o Conselho Tutelar para avisar que João apareceu, mas fugiu de novo. Ao avisarem para Antonio que vão ver as caixas com alguns artigos de festa que estão guardadas no quartinho, ele tenta convencer Poliana e Nanci a não irem lá, mas elas vão mesmo assim. Guilherme conta para Glória que Roger queria expulsá-lo de casa. Ao entrarem no quartinho, Poliana e Nanci encontram João. Poliana diz a João que irá contar para Luísa onde ele está. João sai e deixa Poliana, Nanci e Antonio trancados no quartinho. Sara lembra o Sr. Pendleton do aniversário de Poliana. João escreve um bilhete para Luísa assinado como Poliana. Glória vai a padaria conversar com Raquel. Lorena, Mário, Gael começam a acreditar no que Benício disse sobre o asteroide. Verônica e Filipa vão a casa de Gleyce visitar Vida. Waldisney vai a padaria cobrar uma resposta de Jeferson. Luigi grava um vídeo com Yasmin vestida de extraterrestre.