SBT – As Aventuras de Poliana – Yasmim vai à casa de Filipa pedir desculpa

Débora chama a atenção de João durante o jantar. Afonso dorme vendo filme com Luísa. Josefa telefona para João e ele conta como foi seu primeiro dia de aula. Mirela e Gabi assistem ao vídeo de Luca Tuber e descobrem que a menina da vez é Raquel. Helô conta para Ruth que o Sr. Pendleton desenvolveu o site de busca. Mirela fica muito brava com Raquel.



Sérgio se surpreende com Joana indo trabalhar bem arrumada. Raquel mostra para Mirela as mensagens trocadas por ela e Luca Tuber. Waldisney pede para Jeferson vender um vaso. Luísa expõe uma ideia para reerguer o Comitê do Laço Azul. Marcelo encontra Luíza na escola.



Yasmim vai à casa de Filipa pedir desculpa. Mário acha que Joana e Sérgio vão se separar. Claudia vai à casa de Filipa pegar o celular de Roger e Yasmim se esconde. Sr. Pendleton vai à escola falar com Ruth sobre o site de busca.



