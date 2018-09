SBT – As Aventuras de Poliana – Yasmin e Filipa discutem no quarto

Luca Tuber faz um vídeo em seu canal na internet e finge que levou um soco no olho de Guilherme e aparece com o rosto roxo. Mirela fica surpresa com o exagero de Luca. O vídeo rapidamente ganha repercussão. Sr. Pendleton entrega a marionete concertada para Poliana na casa de Luísa. A menina toma a iniciativa de convidar o vizinho para jantar com ela e a tia.



Ciro conta que comprou um carro novo para a família. Jeferson diz que viu a bolsa cheia de dinheiro e pergunta se ele é o Rato. Ciro fica ofendido por sua família achar que ele poderia ser o chefe do tráfico, revela que ganhou um prêmio na loteria e com a quantia deu entrada no carro para poder trabalhar como motorista de aplicativo. Débora pede desculpa para Marcelo por ter mentido, mas o homem evita aproximação.



Claudia chega na casa de Roger e Verônica com Yasmin para jantarem. João canta a música “Bate Coração” por saudade da família e como mágia os bonecos que representam seus pais ganham vida e dançam a canção. Em seguida João janta com seus pais e os dois falam com o menino como ele sempre sonhou. Yasmin e Filipa discutem no quarto.