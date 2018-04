SBT – Carinha de Anjo – Adolfo acorda sem saber onde está

Os meninos falam para Rosana que podem ajudá-la a aumentar a venda dos doces. Leonardo tenta impedir que Adolfo fique na casa de seu primo, mas Gustavo não abre mão. Dulce sente que algo está errado e diz estar preocupada por seu pai ter ficado sozinho com o avô. Gustavo pede que Silvestre leve a pequena de volta para casa. Juju agradece Zeca pelo presente e falam da época do namoro. Zeca alerta a amiga ao dizer que Bruna tem inveja dela. Irmã Rita diz que assumirá o lugar da Superiora no colégio, enquanto ela estiver no hospital.



Leonardo procura Flávio e diz que está perdendo sua “arma secreta” antes mesmo de usá-la. Flávio diz que eles precisam acelerar a entrega das fotos que insinuam um caso de Gustavo. Leonardo, sabendo que a asa delta que Tereza usava no dia do acidente está em Minas Gerais, manda o filho de Haydee para lá, para incriminar Gustavo e reabrir o caso com a polícia. Desse modo Adolfo voltará a ter raiva de Gustavo.



Silvestre se coloca à disposição para auxiliar esse período delicado que a família está passando. Cecilia pede para Franciely levar os remédios de Adolfo para o quarto. Gustavo conta para a filha que seu avô passou mal e que morará com eles até se recuperar. No dia seguinte, Dulce não vai para a escola e as amigas sentem sua falta. Bárbara e Frida aguardam ansiosas para saber como foi o desfecho da caça ao baú. Adolfo acorda sem saber onde está. Dulce Maria diz que ele está em sua casa e na cama do seu pai.



O velho rabugento tenta levantar, mas sente-se mal. A pequena diz que já volta e vai chamar Cecilia e Gustavo. Cassandra diz para Bruna que a única coisa que ela quer é tirar Rogério de sua vida. No colégio, as alunas perguntam pela Superiora. Irmã Rita, com auxílio de Fabiana, diz que ela teve um imprevisto, mas que logo estará de volta. Adolfo aceita ficar na casa de Gustavo, mas não quer contato com Dulce e pede que ela pare de chamá-lo de avô.



A sós, Adolfo se emociona com a foto de Tereza que fica ao lado da cama. Solange e Estefânia conversam sobre as dificuldades da família. Cassandra convence o pai a sair com ela, e diz gostar de Rogério, mas pede segredo.