SBT – Carinha de Anjo – Adolfo se emociona ao lembrar de Tereza

Na festa, os convidados vão embora e, na hora da faxina, Zeca disputa a atenção de Juju ao oferecer ajuda. Mais do que depressa, a vlogueira diz que está muito cansada e deixa que ele limpe tudo ao lado de Téo. Com a ajuda de Páscoal, Zé, Emílio e Miguel abrem o baú e ficam irritados quando descobrem que tudo não passou de uma armação de Bárbara e Frida. Cecilia, Gustavo e Padre Gabriel resolvem não contar para Dulce Maria que a Madre Superiora está internada, antes do diagnóstico médico.



No hospital, Dr. André e as freiras tentam convencer a Madre Superiora a tirar o hábito para fazer os exames, o que a deixa irritada. Sem avisar, Adolfo vai até a casa de Gustavo querendo falar sobre a neta e Gustavo pede para que Silvestre saia com a menina. Mostrando os presentes que ganhou para a mãe, Juju demonstra ter gostado mais do quadro que ganhou de Zeca do que o pingente que seu namorado lhe deu. Padre Gabriel diz que Madre vai fazer os exames conforme o médico mandou. Adolfo se emociona ao lembrar de Tereza e questiona Gustavo pelo fato da menina ter ido atrás dele com o doce de banana.



Leonardo se mostra extremamente preocupado para Estefânia ao saber que Dulce foi atrás de Adolfo e que os equipamentos do acidente que causou a morte de Tereza estão em uma das fazendas da família, em Minas Gerais. Após a Madre aceitar fazer os exames, as freiras voltam para o colégio e Cecilia fica no hospital. André e Cecília conversam um pouco, mas ele logo volta para o consultório, entristecido. Os meninos conversam sobre dar o troco em Bárbara e Frida. Cristóvão e Fátima passeiam com Lulu quando encontram Silvestre e Franciely com Dulce Maria na praça. Haydee e Antonio (que na verdade é Ribeiro) conversam animados pelo aplicativo e resolvem esperar mais um pouco até se encontrarem.



Peixoto repreende Ribeiro por mexer no celular, em horário de trabalho. Adolfo se enfurece quando Gustavo diz que Tereza vive dentro de Dulce Maria. Eles discutem, Adolfo sente-se mal e Gustavo liga para Leonardo. Com Cecília e Padre Gabriel, a Madre chora e diz estar com medo de morrer e não ver Dulce e Lulu formadas. Dr. André atende Adolfo na cada de Gustavo que se responsabiliza pelos cuidados que o avô de sua filha precisa para sua recuperação.



