SBT – Carinha de Anjo – Antonieta desmaia ao ver Páscoal

Haydee diz para Flávio que percebeu que a doença dele é mais grave do que ele mesmo diz. Na verdade, o filho está enganando a mãe para colocar o plano de Leonardo em ação. Flávio torce pela morte da própria mãe para ficar milionário. Estefânia mostra para Gustavo que estão dizendo na internet que consumidores passaram mal após beber o novo café da empresa.



Antonieta vai com o advogado até o colégio para falar com Madre Superiora. A mulher diz que venderá a terra e não lhe importa nada o que digam. Antonieta então pede para ver como está todo o local. Ao ver o jardineiro do colégio, Páscoal, Antonieta tem uma forte emoção e desmaia. Páscoal reconhece a mulher.



Os resumos dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora. OFuxico se isenta de culpa no caso de alterações.