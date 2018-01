SBT – Carinha de Anjo – Antonieta é levada para o hospital após novo desmaio

Paula (Carolina Manica) janta com uma amiga, Rose (Marcela Rosis), em um restaurante e vê Vitor com Estefânia. Paula conversa com eles e diz que era amiga de Vitor na época da faculdade. Leonardo fica irritado que Gustavo vai embora para levar Cecília para casa e não escuta sua proposta, passando a responsabilidade para Cristóvão. O advogado diz que as ideias dele são boas para quem não é formado na área, mas que o que ele propôs já está sendo executado pela equipe de comunicação da Rey Café.



Antonieta desmaia mais uma vez e é levada para o hospital onde passa por exames do doutor André. Fátima pede para Dulce Maria entregar um presenta para Lulu em seu nome, que é uma boneca com cara de vóvó. André diz para Antonieta que é possível aumentar a expectativa de vida dela, mas a mulher diz que não quer tomar medicamentos e prefere decidir como quer viver seus últimos dias.



Vitor comenta com Solange que encontrou Paula na viagem que fez em São Paulo e revela que ela foi uma ex-namorada da juventude. Solange pergunta se Estefânia sabe disso e o chef diz que não e que prefere não falar nada, pois foi um namoro sem importância e a mulher parece ter ficado feliz que ele casou. Madre Superiora pede ajuda para que Fabiana e Didi lhe ajudem no suporte a Lulu sobre a notícia da morte de sua avó.



Frida descobre que sua mãe vai enviar o irmão, Luciano, para um internato em Minas Gerais. Madre conta para Lulu sobre sua avó. Miguel, Zé Felipe e Emílio querem montar um plano para que Bruna (Duda Matte) desista de namorar Zeca. Dulce Maria conforta Juju.



Luciano descobre que os pais vão se separar e que ele vai com o pai para Minas Gerais, porém vai ficar estudando em um colégio interno. Uma equipe de construção tenta entrar no colégio para começar a demolir parte da fazenda para fazer um centro agropecuário. Fabiana tenta impedir, não abre o portão e pede ajuda para as demais irmãs.



