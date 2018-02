SBT – Carinha de Anjo – Após ouvir boatos, Dulce Maria conversa com Cecília

Inácio diz para Diana que levou bronca da Madre e para não decepcioná-la os dois precisam decidir quem segue adiante com o trabalho no colégio e quem irá acompanhar a dupla na carreira. Madre Superiora conta para Páscoal que Antonieta está internada sem previsão de alta e que ela lhe autoriza a visitar a mulher. Bárbara e Frida dizem para Dulce Maria que se Gustavo casar com Cecília ela irá deixar de sonhar com a mãe.



Estefânia convence Gustavo a convidar Leonardo para o casamento. Páscoal vai ao hospital e entrega flores para Antonieta. Dulce tem comportamento arredio com Cecília e deixa ela surpresa. O delegado Peixoto é surpreendido com a chegada de uma inspetora Olívia (Noemi Gerbelli) para averiguar o trabalho policial na cidade. Dulce conta para Fabiana o que Frida e Bárbara lhe disseram a respeito do sonho. A noviça disse ser mentira e aconselha ela a conversar com Cecília. Tuca sai para almoçar com Juju e Emílio. Dulce conversa com Cecília.



