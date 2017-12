SBT – Carinha de Anjo – Casamento: Cecília convida Vitor e Estefânia para padrinhos

Miguel e Zeca vão até a casa de Juju e ela grava um vídeo em seu vlog para anunciar para todos que agora ele faz dupla com o primo, Miguel. Na casa de Estefânia e Vitor, a família chega para o almoço e também para Dulce conhecer Leonardo. Cecília convida Vitor e Estefânia para serem o padrinho e madrinha de seu casamento com Gustavo. Zé Felipe conhece Lulu e os dois se dão bem. O pequenino apresenta a vaca mimosa para a nova amiga. Dulce Maria conhece Leonardo e ganha um presente dele. Leonardo consegue se passar por um homem transformado. Gustavo é o único que prefere manter certo distanciamento do primo. Flávio termina de pintar o apartamento de Haydee. Leonardo vai até a casa da mãe de Nicole para dizer que é uma injustiça, pois ele foi o cúmplice da falecida para aplicar a vingança contra a família Lários.



