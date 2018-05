SBT – Carinha de Anjo – Cassandra é rude com Estefânia

Cecília diz que ama Gustavo antes de ir para o colégio. Leonardo fica até mais tarde na empresa e rouba joias e dinheiro do cofre da sala de Gustavo. Dulce Maria pergunta para Cecília se é verdade que ela se separou de Gustavo. Cecília diz que os dois se desentenderam, mas já está tudo bem. Cristóvão descobre que Flávio falou em seu nome com os árabes.



Cassandra é rude com Estefânia e diz que ela espera três filhos de Vitor para segurar o casamento. Estefânia pergunta o motivo da garota ser falsa com ela. Cassandra surta e tenta forçar Estefânia a cantar com ela parabéns pelo aniversário da falecida mãe da garota. Cassandra grita com Estefânia, que dá uma bofetada na garota antes de desmaiar.



Flávio obriga Silvana a dar acesso para ele na empresa. A sós, Flávio conta o dinheiro entregue por Leonardo. Silvana chora ao escutar atrás da porta Flávio revelar fato por fato das armações dele. Cassandra fica preocupada com Estefânia e tenta conseguir ajuda. Flávio vai embora, mas diz que em breve volta.