SBT – Carinha de Anjo – Cecília convida Fabiana para ser sua madrinha de casamento

Cecília pede para Madre Superiora autorizar que seu casamento com Gustavo aconteça no colégio. Mais tarde, a mãe de Lulu (Luiza Nery) – estreia da personagem – deixa ela no colégio. A pequena fica retraída e teme em ver a mãe sendo agredida pelo pai novamente. A mulher diz que agora ela está em boas mãos, pois no colégio nada irá faltar para ela. Lulu fica com a Madre e Dulce Maria enquanto a mãe vai rapidamente embora.



Em outro momento, Dulce revela para a Madre que não é mais representante de classe. Cecília convida Fabiana para ser sua madrinha de casamento e a noviça fica emocionada. Dulce apresenta Lulu para as professoras. No pátio do colégio, as meninas fazem várias perguntas para Lulu. Estefânia convida Silvana para ir até o almoço que está preparando de boas-vindas para Luciano.