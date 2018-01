SBT – Carinha de Anjo – Cecília e Gustavo convidam Diana e Inácio para padrinhos

Cecília e Gustavo vão até a casa de Diana e Inácio para convidar os dois para serem seus padrinhos de casamento. Gustavo diz que eles não querem presentes, pois a presença dos dois na vida do casal é o maior presente que podem ter. Madre acorda pela manhã com a lama seca em seu rosto e só percebe o acontecimento após Fabiana e irmã Didi se assustarem com ela.



Dulce e Lulu justificam para Fabiana e Cecília que tentaram agradar a Madre para que ela não deixasse Páscoal fazer churrasco da Mimosa. As professoras não compreendem e decidem fazer uma reunião. Madre decide ir falar com Dulce e Lulu. Fabiana ajuda Miguel e Zé Felipe a prenderem em uma rede Páscoal por acharem que ele vai fazer churrasco com a vaca Mimosa.