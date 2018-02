SBT – Carinha de Anjo – Cecília e Gustavo convidam Páscoal para ser seu padrinho

Juju diz para a mãe que quer aproveitar a presença do pai antes que ele suma novamente. Silvana está acompanhada de Leonardo e encontra com Cristóvão na praça. A secretária provoca o advogado. Irmã Didi faz a inscrição surpresa de Zé Felipe para o time mirim de futebol de Doce Horizonte.



Cecília e Gustavo convidam Páscoal para ser o padrinho de casamento deles ao lado de Fabiana. Páscoal conta para Fabiana que entrará com ela. Dulce diz ao pai que prefere ficar no colégio com Lulu.



