SBT – Carinha de Anjo – Cecília e Gustavo têm um jantar romântico

Franciely fala sobre Beto para Estefânia, que diz não se lembrar dele. Com tudo pronto, Estefânia leva Dulce para sua casa. Leonardo consegue o contato de Nicole. Cecília chega à casa de Gustavo e Silvestre diz que o rapaz está para chegar. Gustavo chega e vê Cecília deslumbrante ao lado de uma mesa preparada para o jantar. Eles se beijam. Na casa de Estefânia, Dulce desenha sua tia e Victor com filhos. Ela diz que está cansada de ser a única criança da família. Cecília e Gustavo têm um jantar romântico.



No café da manhã, Fátima comemora com Cecília que agora ela está com o Gustavo de novo. Fabiana fala de sua conversa com Diana e Inácio para a Madre. Ela diz que Inácio foi resistente. A Madre diz que pedirá ao Padre Gabriel que converse com ele. Inácio diz a Zeca que precisa conversar com Diana, mas longe de casa. Por isso, pede que Zeca cuide das outras crianças. Gustavo e Cecília vão à casa de Estefânia e Vitor. Gustavo pede Cecília em casamento e ela aceita.



Diana e Inácio conversam. Ele diz que se sente inferior agora que ela está bem-sucedida em seus negócios. Diana diz que a relação entre eles não precisa ser uma competição. Inácio diz que Diana tem vergonha dele e ela pede para dar um tempo na relação. Leonardo encontra o hotel onde Nicole está hospedada e deixa um recado em baixo de sua porta. Ele a convida para um café, pois compartilha com ela o ódio pela família Lários.



Dulce diz a todos no colégio que seu pai se casará com Cecília. Frida diz para ela não comemorar antes da hora, já que Gustavo é mulherengo. As duas brigam. Irmã Rita vê e leva as duas para a diretoria. Nicole se encontra com Leonardo e ele propõe que eles se juntem para destruir os Lários.



