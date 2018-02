SBT – Carinha de Anjo – Cecília e Gustavo viajam para lua de mel em Bariloche

Gustavo e Cecília propõem o brinde do casal, durante a festa. A Madre Superiora também faz um discurso para o casal e diz para Cecília que aprendeu muito sobre amor e fé com ela. Juju grava um depoimento especial com os convidados do casamento para o casal. Vitor chama Gustavo de lado e diz…