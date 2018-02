SBT – Carinha de Anjo – Cecília recebe flores antes de seu casamento com Gustavo

Chega o dia do casamento de Cecília e Gustavo, que acontecerá no colégio de Doce Horizonte, local onde se conheceram pela primeira vez. Todos se arrumam e verificam os detalhes finais, da decoração até as vestimentas. Páscoal revela para Inácio estar triste pelo falecimento de Antonieta e pede que o amigo guarde segredo para não alterar o clima de festa.



Doutor André vai até a casa de Cecília e lhe entrega um buquê de flores. O médico diz que deseja felicidade ao casamento dela e, apesar do amor que sente pela futura esposa de Gustavo, pede para que a amizade dos dois não seja abalada por nada. Fabiana pede para Madre Superiora se pode se maquiar ao menos dessa vez, para a ocasião especial.



A religiosa lembra que maquiagem não é permitido no colégio, mas, dessa vez, abre uma exceção, desde que seja muito pouco. Estefânia diz para Solange investir no romance com Páscoal, que é um homem muito bom. Miguel e Zé Felipe tiram com a mão parte do bolo especial que Diana fez de presente para os noivos. Os dois acham que podem esconder as falhas com creme depois.



Os resumos dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora. OFuxico se isenta de culpa no caso de alterações.