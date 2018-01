SBT – Carinha de Anjo – Cecília se chateia com comportamento de Gustavo

Estefânia percebe desde o princípio que se trata de Silvestre disfarçado e pede para que ele se troque para conversarem. Tia Perucas diz para o mordomo que ele está apaixonado por Franciely. Gustavo avisa Dulce Maria que Antonieta pediu para falar com ela após Pascoal contar que foi graças a ela que começou a trabalhar na escola.



Haydee diz ao filho que está com a consciência leve e agora está na hora dele também fazer isso. Cecília está chateada, pois percebe que Gustavo não se abre com ela sobre os problemas. Antonieta vai até o apartamento de Gustavo, para conversar com Dulce Maria.



