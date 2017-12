SBT – Carinha de Anjo – Cecília surpreende Fátima com seu novo visual

Cecília chega em casa e surpreende Fátima com seu novo visual. Fátima diz que Gustavo foi procurá-la. Acompanhado de Zé Felipe e Miguel, Zeca pergunta a seus pais o que está havendo com eles. Inácio diz que isso é assunto de adulto e manda as crianças irem dormir. Leonardo pesquisa sobre Nicole Escobar, liga para um amigo e pede que ele descubra uma forma para que ele entre em contato com a modelo. Zeca, Zé Felipe e Miguel vão conversar com a Madre Superiora sobre a situação de seus pais. Nicole mostra a Flávio e sua mãe o vídeo que fez de seu irmão subornando um cliente da Rey Café. Ela ameaça mostrar a Gustavo, a menos que Flávio peça demissão da empresa e faça tudo o que ela pedir.



Madre Superiora pede para que os meninos respeitem o momento de seus pais. Franciely diz a Silvestre que Beto conhece toda a família Lários. Silvestre pede que ela tome cuidado, pois Beto pode ser um marginal tentando se aproximar da família. Peixoto leva Emilio a casa de Luciano. Diana se preocupa com a ausência de seus filhos. Zeca chega com irmã Fabiana e deixa as duas a sós.



Diana conta tudo o que está acontecendo para Fabiana, que diz que irá conversar com Inácio. Miguel pede desculpa para Luciano. Estefânia e Vitor preparam um encontro romântico para Gustavo e Cecília. Fabiana conversa com Inácio e diz que ele deveria se orgulhar de sua esposa e dividir as responsabilidades da família com ela. Fátima pergunta a Cecília se ela está se sentindo mais confiante. Ela diz que sim. Vitor chama Gustavo para sair e assim deixar a mansão livre pra que Estefânia e Dulce terminem de organizar uma surpresa.