SBT – Carinha de Anjo – Cecília vai à casa de Diana e a encontra chorando

Vitor vê Estefânia preparando o próximo presente que enviará para Diana e diz que o plano pode dar errado, pois homens são orgulhosos. Cecilia e Gustavo conversam sobre trazer Dulce para morar de vez com eles depois do casamento. Dulce e Fabiana conversam sobre o plano para juntar Inácio e Diana. Frida ouve tudo. Durante a aula Frida cochicha pra Dulce que acha que o casal está junto novamente. Fátima diz a Peixoto e Ribeiro que Leonardo está em Doce Horizonte. Inácio chega na casa de Diana com mais um presente enviado a ela por um anônimo. Ele diz que jamais pensou que ela se envolveria com outro estando casada.



Leonardo convida Silvana para almoçar. Inácio e Diana brigam feio. Flavio e Haydee reviram sua casa em busca do contrato do aluguel do apartamento, mas não encontram. Gustavo e Cecília conversam com a Madre sobre levar Dulce para morar em sua casa depois do casamento. Ela promete pensar com carinho nesse pedido. Pascoal encontra Inácio cabisbaixo. Ele diz que sua esposa o traiu, por isso ele pedirá demissão sairá de casa. Frida ouve a conversa e conta para Bárbara. Frida diz que falará também para Dulce e Fabiana, para ganhar a confiança delas.



Cecília vai à casa de Diana e a encontra chorando. Diana diz que suspeita que a pessoa que está enviando os presentes quer acabar com seu relacionamento. Ela se levanta e sente uma tontura. Frida conta para Dulce e Fabiana o que ouviu. Fabiana fica muito preocupada. Nicole se prepara para sequestrar Dulce Maria. Frida recomenda que Dulce e Fabiana peçam a Cecília para falar com o casal. Inácio pede demissão para Madre Superiora. Ele diz que irá embora com Zeca no dia seguinte.



Leonardo almoça com Silvana, que fala tudo sobre a empresa para ele. Silvestre encontra um antigo álbum de fotos da família Lários e mostra a foto de Leonardo adolescente para Franciely. Franciely acha a fisionomia dele familiar. Fabiana e Dulce vão atrás de Cecília na casa de Diana. Chegando lá, elas confessam que foram elas que mandaram os presentes.