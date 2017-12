SBT – Carinha de Anjo – Diana vai atrás de Inácio e eles se reconciliam

No dia seguinte, Dr. André diz que Diana está bem, que foi tudo uma crise de estresse. No café da manhã, Frida cochicha com Dulce que quer saber de tudo o que aconteceu. As outras amigas ficam com ciúme e Frida vai embora brava. As amigas de Dulce não acreditam que Frida agora é boazinha. Inácio vai buscar Diana e diz que agora ela precisa descansar, mas depois eles precisam conversar. Rosana vai buscar as encomendas na casa de Diana. Pascoal a recebe e conta sobre a internação de Diana.



Leonardo vai a Rey Café e Silvana o leva para um tour pela empresa. Ele quer encontrar um uniforme de motorista de Rey Café para colocar em ação o plano de sequestrar Dulce Maria. Dulce conta pra suas amigas tudo o que aconteceu entre Diana e Inácio e fala sobre a ajuda de Frida. Peixoto e Ribeiro levantam a ficha de Leonardo e veem que ele realmente não deve mais nada pra justiça. Pascoal conta a Diana que Inácio virou a noite fazendo os bolos, pois a ama. Diana vai atrás de Inácio e eles se reconciliam.



Juju pede o celular de Emílio emprestado, mas o garoto não dá. Mais tarde Emílio diz que se caso ela fizer uma série de vídeos sobre o Super-Eu e o Super-Bagunça. Ela aceita. Inácio e Diana vão falar com a Madre Superiora sobre sua reconciliação e acabam deixando escapar que Dulce Maria colocou em prática o plano para juntá-los. Eles não sabiam que a Madre havia proibido.