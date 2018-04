SBT – Carinha de Anjo – Dulce diz ao avô que gostaria de fazê-lo feliz

Diana vai até a casa de Fátima para conversar com Cecília e assim dar apoio para a amiga. Padre Gabriel cobra respostas de Gustavo após ver as fotos. Gustavo se sente julgado por todos. Leonardo envia um áudio para Flávio, diz que o plano deu certo, que está indo viajar e que espera voltar em meio a uma depressão total na família Lários. Gustavo vai até a casa de Fátima para conversar com Cecília.



Dulce diz ao avô durante o jantar que gostaria de fazer ele ficar feliz, mas isso é difícil. Cecília diz para Gustavo que acha melhor os dois fingirem serem casados aos finais de semana para que Dulce Maria não sofra durante o processo de separação. Gustavo implora para que Cecília acredite que ele jamais lhe traiu, mas a mulher é firme com ele. Miguel e Zé Felipe armam um plano contra Bárbara e Frida. Adolfo coloca Dulce Maria para dormir pela primeira vez. Franciely diz que não aguenta mais essa disputa que Cassandra tenta impor entre elas pela atenção de Vitor.