SBT – Carinha de Anjo – Dulce Maria aprova viagem de Gustavo e Cecília

Miguel e Dulce Maria brigam por besteira e o menino diz que a garota é mandona e a partir de agora não são mais amigos. Gustavo diz para Vitor não contar para Estefânia sobre estar desconfiado de ser pai, pois se Paula disse que não é, não tem motivo para tratar da temática. Estefânia vai com Cecília escolher o vestido de noiva da professora. Flávio compra um pijama para a mãe com calça sobrando com objetivo dela cair.



Silvestre presenteia Franciely com um celular novo. Haydee anda com o pijama que ganhou e diz que é bonito, mas que irá doar para os pobres. A mulher anda pela sala e não escorrega nas cascas de banana espalhadas pelo filho. Flávio acaba escorregando na própria armadilha.



Gustavo pede para Dulce Maria se pode passar a lua de mel com Cecília em Bariloche, na Argentina. Dulce diz que sim e Cecília fica feliz com a surpresa. Juju conta para a mãe e para Peixoto que seu pai está em Doce Horizonte. Silvestre mostra para os Lários a pintura que fez de Gustavo e Cecília. Peixoto diz para Emílio que tem uma ideia para que ele faça as pazes com Dulce Maria.



