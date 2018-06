SBT – Carinha de Anjo – Dulce Maria é resgatada

Zé Felipe e Miguel choram ao se despedirem um do outro. Leonardo vai até uma rua no meio do mato com um comparsa para pear o dinheiro do resgate com Gustavo. Padre Gabriel faz uma corrente de oração enquanto isso. Leonardo não se arrepende de nada e ainda afirma que a vingança é por ele e Nicole. Dulce Maria é liberada após pagamento do resgate, mas antes de correr em direção do pai, coloca um grampo no pneu do carro de Leonardo, que não vê nada e tenta fugir.



A polícia logo aparece para perseguir o criminoso. Leonardo se vê numa emboscada policial e acaba preso pelo delegado Peixoto. Dulce Maria volta para casa e deixa todos emocionados. Dois anos depois, a família de Dulce Maria vai ao colégio para uma festa de aniversário com o tema de viagem ao mundo da lua. Madre Superiora apresenta para as irmãs uma nova noviça que viajou o mundo até descobrir sua verdadeira vocação. Trata-se da irmã Silvana (ex-secretária da Rey Café).



Juju Almeida grava um vídeo para seu vlog dizendo que após tantos anos desiste do sonho que motivou a hashtag #SBTMeContrata. Em seguida, Juju recebe um telefonema de uma voz que afirma ser Silvio Santos dizendo para que ela e a mãe devem ir até o SBT para uma reunião com sua secretária, Zilda, onde assinarão o contrato. Juju fica emocionada e grava um vídeo dizendo para nunca desistirem de seus sonhos.