SBT – Carinha de Anjo – Dulce Maria espalha que o colégio vai fechar e causa pânico

Gustavo e Cristóvão ajudam a Madre Superiora para averiguar a papelada a respeito da venda do terreno aonde está o colégio. Dulce Maria e Fabiana escutam a conversa atrás da porta. Após a conversa Dulce revela que escutou a conversa e está preocupada com o futuro do colégio. Mais tarde, Dulce Maria diz sem querer para as meninas que o colégio irá fechar.



Para acalmar as meninas, Fabiana diz que o colégio irá fechar para o período de férias, mas depois volta tudo ao normal. Antonieta (Clarisse Abujamra) vai com o advogado até uma reunião na Rey Café com Gustavo a respeito do terreno do colégio. A mulher diz que a única coisa que pode fazer é vender a fazenda pelo mesmo valor para a igreja, dando prioridade a eles.



