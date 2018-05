SBT – Carinha de Anjo – Estefânia chega em casa com Vitor e os trigêmeos

O tempo passa e Estefânia chega em casa com Vitor e os trigêmeos (Olívia, Vicente e Alice). O clima na casa é outro e todos se tratam muito bem. Fabiana e Dulce Maria vão até a casa de Diana e leva o CD de Miguel e Zeca para eles autografarem. Diana conta para as duas que Miguel e Zeca receberam um convite para abrirem o show do sertanejo Daniel.



Adolfo conta para Gustavo que quer tudo em ordem para pedir Haydee em casamento. Silvana estrutura seus planos para a cidade de Doce Horizonte, caso seja eleita prefeita. Silvana termina de passar as atividades para a nova secretária. Silvana está de saída da Rey Café e se despede de todos com felicidade para um período sabático.