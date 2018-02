SBT – Carinha de Anjo – Estefânia chega recebe a notícia de que Paula morreu

Fabiana e Diana passam um trabalho em dupla na escola e Dulce Maria pede para fazer com o projeto com Frida. Flávio se encontra com a empresa concorrente da Rey Café e diz que durante o almoço com os empresários árabes ele deve ser chamado de Cristóvão. O objetivo é que a empresa de Gustavo perca a conta. Na escola, Frida diz para Dulce Maria que existe uma importante tradição para os casamentos durarem, que é pintar um coração grande em um lençol.



Com isso, Dulce se empolga em fazer uma surpresa para Cecília e Gustavo. Flávio telefona para Leonardo após receber o suborno e avisa que a concorrente da Rey Café conseguiu fechar contrato com os árabes. Vitor chega em Doce Horizonte com Cassandra para morar com o pai. Solange fica surpresa ao saber da novidade.



Flávio e Leonardo comemoram a conquista para tentar prejudicar Gustavo. Estefânia chega em casa e se depara com Cassandra e recebe a notícia de que Paula morreu.