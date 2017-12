SBT – Carinha de Anjo – Estefânia desmaia ao saber que Nicole sequestrou Dulce Maria

Nicole vai até o aeroporto onde está um jato particular esperando por ela e Dulce Maria. A megera não percebe que a mala não está mais com Dulce, que foi resgatada pelos amigos ainda no colégio. Nicole telefona para Gustavo antes de embarcar e o provoca. Estefânia desmaia ao saber que Nicole sequestrou Dulce Maria. Enquanto isso, sem nenhum adulto saber, os meninos levam Dulce Maria para o quarto de Zeca. Dulce está desacordada após o sonífero que Nicole fez ela respirar.



Gustavo telefona para Madre Superiora e descobre que um homem uniformizado com a roupa da Rey Café buscou a menina alegando ser um pedido dele. Nicole decola sorridente e fazendo o gesto de” banana” em seu jato particular convicta do sucesso de sua vingança. Dulce Maria acorda no quarto e diz que os amigos são seus heróis. Gustavo chega em casa ao lado da família e chora muito. Leonardo recebe ligação de Nicole e diz que tudo dará certo.



O jatinho de Nicole passa por uma intensa turbulência e explode após cair. A informação é noticiada pela imprensa e todos descobrem que o jatinho de Nicole cai e todos morreram, inclusive Nicole. Os Lários ficam chocados ao acharem que Dulce também faleceu no acidente aéreo. Zeca leva Inácio até o quarto e Dulce Maia pede para ele a levar para casa. Flávio e Haydee descobrem sobre a morte de Nicole e ficam abalados.



Gustavo reencontra Dulce em casa, após Inácio e os meninos chegarem com a carinha de anjo. Todos choram de emoção e abraçam Dulce, que também se emociona. Leonardo descobre que Nicole morreu e com raiva diz sozinho que a ele vai honrar a vingança dela contra a família Lários até o fim.



Os resumos dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora. OFuxico se isenta de culpa no caso de alterações.